Чиновница из Ярского района Удмуртии сама себе выписывала премии

Опубликована: Сегодня 18:22



фото: moneyball.info фото: moneyball.info

Выяснилось, что 46-летняя чиновница изготовила фиктивные документы о своем премировании и незаконно получила в виде премии из средств муниципального бюджета деньги в сумме 18,9 тыс. рублей.В рамках расследования уголовного дела в муниципальном образовании изъята бухгалтерская и иная документация, представляющая интерес для следствия, производятся допросы свидетелей из числа должностных лиц муниципального образования и администрации МО «Ярский район».