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Чиновница из Ярского района Удмуртии сама себе выписывала премии
Опубликована: Сегодня 18:22 В Удмуртии расследуют уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Ярского района, обвиняемой в мошенничестве. По ходатайству следователя в отношении женщины сегодня, 26 апреля, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Выяснилось, что 46-летняя чиновница изготовила фиктивные документы о своем премировании и незаконно получила в виде премии из средств муниципального бюджета деньги в сумме 18,9 тыс. рублей.
В рамках расследования уголовного дела в муниципальном образовании изъята бухгалтерская и иная документация, представляющая интерес для следствия, производятся допросы свидетелей из числа должностных лиц муниципального образования и администрации МО «Ярский район».
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