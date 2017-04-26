Чиновница из Ярского района Удмуртии сама себе выписывала премии

Опубликована: Сегодня 18:22

фото: moneyball.info
В Удмуртии расследуют уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Ярского района, обвиняемой в мошенничестве. По ходатайству следователя в отношении женщины сегодня, 26 апреля, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Выяснилось, что 46-летняя чиновница изготовила фиктивные документы о своем премировании и незаконно получила в виде премии из средств муниципального бюджета деньги в сумме 18,9 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела в муниципальном образовании изъята бухгалтерская и иная документация, представляющая интерес для следствия, производятся допросы свидетелей из числа должностных лиц муниципального образования и администрации МО «Ярский район».



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