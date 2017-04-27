В Удмуртии снимут сериал про оружейников

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: astrakhan-24.ru
Сериал про ижевских мастеров-оружейников «Кафтанщики» планируют снять в Удмуртии. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом сообщил депутат Госдумы России Алексей Загребин на пресс-конференции, которая проходила в рамках региональной недели «Единой России».

«Проект дорогостоящий, прямо скажу, и им нужно серьезно заниматься, искать спонсоров. Но то, что я увидел в виде разработки, оно действительно внушает уважение, и мне, как профессиональному историку, стало не просто интересно, мне захотелось этим заниматься», - сказал Алексей Загребин.

Сериал приурочен к 100-летию Михаила Калашникова. В центре сюжета – история семьи потомственного мастера-оружейника и его сыновей. События начинаются в Ижевске задолго до революции и разворачиваются на фоне ижевско-воткинского восстания.

Кроме того депутат объявил, что в Удмуртии запускается конкурс сценариев для фильмов. «Мы начинаем конкурс сценариев фильмов художественных, игровых, документальных, посвященных Удмуртии, нашей культуре, производству», - сказал народный избранник.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Сценарий может быть как на русском языке, так и на удмуртском. Также Алексей Загребин отметил, что сейчас дорабатывается регламент конкурса, и позже в СМИ и социальных сетях появится вся подробная информация.


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