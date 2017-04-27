В Ижевске пьяный водитель иномарки въехал в столб

Опубликована: Сегодня 09:58

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске пьяный водитель "Тойота Авенсис" вчера поздним вечером въехал в столб. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 26 апреля в 21.36 напротив дома № 302 по улице В. Шоссе.

"Водитель автомобиля "Тойота" – мужчина, 1982 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 2 года), не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - светофорную опору. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы", - говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции также отметили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В данный момент его автомобиль находится на специально охраняемой стоянке.


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