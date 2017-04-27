В Ижевске пьяный водитель иномарки въехал в столб

Опубликована: Сегодня 09:58



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

"Водитель автомобиля "Тойота" – мужчина, 1982 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет 2 года), не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - светофорную опору. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы", - говорится в сообщении ведомства.В Госавтоинспекции также отметили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В данный момент его автомобиль находится на специально охраняемой стоянке.