Находившегося в розыске жителя Башкирии задержали в Камбарке

Опубликована: Сегодня 10:46



фото: miasskiy.ru фото: miasskiy.ru

В Камбарке мужчина был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом на момент задержания он уже был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.От сотрудников полиции подозреваемый скрывался, а задержан был в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.В настоящее время злоумышленника посадили под арест.