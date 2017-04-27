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Находившегося в розыске жителя Башкирии задержали в Камбарке
Опубликована: Сегодня 10:46 Находившегося в розыске жителя Республики Башкортостан задержали в Камбарке. Полицейские разыскивали 30-летнего жителя Уфы по ст. 264.1 УК РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В Камбарке мужчина был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом на момент задержания он уже был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.
От сотрудников полиции подозреваемый скрывался, а задержан был в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.
В настоящее время злоумышленника посадили под арест.
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