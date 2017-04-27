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Оплачивая штраф в суде, американец выронил пакетик с кокаином
Опубликована: Сегодня 11:37 Сотрудники суда в штате Огайо после окончания одного из рабочих дней заметили на полу странный пакетик с белым порошком. На место были вызваны правоохранители и криминалисты, которые вскоре установили, что найденное вещество — кокаин. Как наркотик мог попасть в зал суда, решили посмотреть по камерам наблюдения. Оказалось, его случайно обронил один из посетителей, пишет Лайф.
Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он пришёл в суд, чтобы оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Но во время процесса в суде случайно выронил пакетик с наркотиком из бейсболки. И, не заметив пропажи, после оплаты штрафа отправился домой.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хранение наркотического вещества, ему грозит тюремный срок.
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