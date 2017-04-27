Оплачивая штраф в суде, американец выронил пакетик с кокаином

Опубликована: Сегодня 11:37



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Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он пришёл в суд, чтобы оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Но во время процесса в суде случайно выронил пакетик с наркотиком из бейсболки. И, не заметив пропажи, после оплаты штрафа отправился домой.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хранение наркотического вещества, ему грозит тюремный срок.