Памятник электрику Василию открыли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:16



фото: vk.com/susanin.news фото: vk.com/susanin.news

Скульптурный дуэт электрика, вкручивающего лампочку, и стоящего рядом кота создали художники Дмитрий Постников и Александр Суворов в честь 95-летия предприятия. «Это собирательный образ доброго человека, который приходит на помощь в дома горожан», - отметил генеральный директор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев. По его словам, Василиями электрика и кота назвали в честь первого руководителя предприятия – Василия Баранова.