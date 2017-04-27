Памятник электрику Василию открыли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:16

фото: vk.com/susanin.news
В Ижевске открыли памятник электрику Василию. Новая скульптура появилась в центре столицы Удмуртской Республики – возле здания «Ижевских электрических сетей» на улице Ленина, сообщает информагентство «Сусанин».

Скульптурный дуэт электрика, вкручивающего лампочку, и стоящего рядом кота создали художники Дмитрий Постников и Александр Суворов в честь 95-летия предприятия. «Это собирательный образ доброго человека, который приходит на помощь в дома горожан», - отметил генеральный директор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев. По его словам, Василиями электрика и кота назвали в честь первого руководителя предприятия – Василия Баранова.


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