США могут нанести внезапный ядерный удар по России

Опубликована: Сегодня 14:07



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«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал Познихир. Он обратил внимание на то, что наращивание потенциала американской ПРО стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических.Подсчитано, что за последние 15 лет Штаты потратили на противоракетную оборону 130 млрд долларов. По предварительным оценкам российских военных, в перспективе количество американских противоракет превысит число боевых блоков, которые размещены на российских межконтинентальных баллистических ракетах.Между тем заявление представителя Генштаба прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», — сказал он.