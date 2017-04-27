В Удмуртии мужчина в пьяном пылу убил пожилую соседку

Опубликована: Сегодня 14:57

фото: misanec.ru
В Удмуртии по факту убийства 60-летней жительницы Селтинского района возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, в совершении преступления подозревается ранее судимый 35-летний сосед погибшей.
 
Выяснилось, что 25 апреля текущего года подозреваемый "принял на грудь" и пошел к соседу. Здесь он устроил ссору на почве личной неприязни и начал его избивать. В этот момент успокоить гостя подошла сожительница хозяина дома и потребовала прекратить избиение. "В ответ на это подозреваемый напал на женщину и нанес ей множество ударов по голове, а затем задушил руками, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый задержан, следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и решается вопрос о заключении его под стражу.



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