В Удмуртии мужчина в пьяном пылу убил пожилую соседку

Опубликована: Сегодня 14:57



фото: misanec.ru фото: misanec.ru

Выяснилось, что 25 апреля текущего года подозреваемый "принял на грудь" и пошел к соседу. Здесь он устроил ссору на почве личной неприязни и начал его избивать. В этот момент успокоить гостя подошла сожительница хозяина дома и потребовала прекратить избиение. "В ответ на это подозреваемый напал на женщину и нанес ей множество ударов по голове, а затем задушил руками, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении ведомства.Подозреваемый задержан, следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и решается вопрос о заключении его под стражу.