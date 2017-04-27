Уроженец Башкирии получил удар битой и лишился телефона и украшений на 140 тыс рублей в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:49

фото: rustoria.ru
Благодаря сообщению жителя Ижевска, ставшего очевидцем преступления, задержаны подозреваемые в разбойном нападении на 30-летнего уроженца Республики Башкортостан. В дежурную часть мужчина позвонил около 4.00 и рассказал о произошедшем у одного из домов по ул. Пушкинской.

Прибывшему автопатрулю Росгвардии пострадавший пояснил, что на такси возвращался из ночного клуба домой, около подъезда на него напали двое неизвестных, нанесли ему удар бейсбольной битой по голове и открыто похитили мобильный телефон, серебряные украшения и массивный золотой браслет. Ущерб составил около 140 тыс рублей.

Подозреваемые – молодые люди 1994 и 1991 годов рождения были задержаны. Один из них пытался убежать, второй спрятался в принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-2114. В ходе их личного досмотра и осмотра автомобиля полицейские обнаружили похищенные украшения и телефон.

В настоящее время подозреваемые, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой), находятся в изолятор временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


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