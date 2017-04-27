Уроженец Башкирии получил удар битой и лишился телефона и украшений на 140 тыс рублей в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:49



фото: rustoria.ru фото: rustoria.ru

Прибывшему автопатрулю Росгвардии пострадавший пояснил, что на такси возвращался из ночного клуба домой, около подъезда на него напали двое неизвестных, нанесли ему удар бейсбольной битой по голове и открыто похитили мобильный телефон, серебряные украшения и массивный золотой браслет. Ущерб составил около 140 тыс рублей.Подозреваемые – молодые люди 1994 и 1991 годов рождения были задержаны. Один из них пытался убежать, второй спрятался в принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-2114. В ходе их личного досмотра и осмотра автомобиля полицейские обнаружили похищенные украшения и телефон.В настоящее время подозреваемые, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой), находятся в изолятор временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.