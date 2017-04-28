Ижевчан предупреждают об опасности выхода на лед

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: izh.ru
«Поисково-спасательная служба г. Ижевска» предупреждает горожан об опасности выхода на лёд.

На территории города сохраняется погода с плюсовой температурой, вследствие чего лед на водных объектах потерял свою прочность, появились трещины и полыньи, идет активное наполнение льда водой и его разрушение. В это время выходить на лед крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерам предосторожности, тем самым подвергая себя и своих близких смертельной опасности. Необходимо помнить, что преобладающее количество несчастных случаев происходит именно на последнем весеннем льду.

Чтобы предупредить несчастные случаи, сотрудники ПСС проводят профилактические мероприятия в местах зимней рыбалки. Вдоль набережной Ижевского пруда и в пос. Воложка уже две недели висят объявления об опасности выхода на лед. Также на Ижевском пруду на этой неделе проводились мероприятия по оповещению рыбаков при помощи громкоговорящей связи.

Ижевчан призывают к строгому соблюдению правил безопасности и просят не выходить на лёд, чтобы избежать беды.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в опасную ситуацию, обращайтесь за помощью по телефону «01» или «57-21-15», с мобильного «112».
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