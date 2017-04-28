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В Ижевске разыскивают владельца фотоснимка военных лет
Опубликована: Сегодня 10:06 В Ижевске разыскивают владельца фотоснимка военных лет, найденного еще 26-27 апреля 2016 года в автобусе 12 маршрута. На обороте фотокарточки есть надпись: "На память уважаемой маме от сына Гриши. Ст. Тбилисская Кубань 14.6.1942г."
"Кто-то же потерял, волнуется, ищет. Помогите репостами, вдруг хозяин найдется? В прошлом году пытались найти потерявшего, увы, не получилось... Если найдутся те, кто знает родственников человека со снимка - обращаться в личку к Светлане Башковой", - пишет в соцсети с надеждой вернуть фотографию владельцу временный ее держатель.
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