В Ижевске разыскивают владельца фотоснимка военных лет

Опубликована: Сегодня 10:06

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске разыскивают владельца фотоснимка военных лет, найденного еще 26-27 апреля 2016 года в автобусе 12 маршрута. На обороте фотокарточки есть надпись: "На память уважаемой маме от сына Гриши. Ст. Тбилисская Кубань 14.6.1942г."

"Кто-то же потерял, волнуется, ищет. Помогите репостами, вдруг хозяин найдется? В прошлом году пытались найти потерявшего, увы, не получилось... Если найдутся те, кто знает родственников человека со снимка - обращаться в личку к Светлане Башковой", - пишет в соцсети с надеждой вернуть фотографию владельцу временный ее держатель.
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