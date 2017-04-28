США выставил счет Южной Корее в 1 млрд долларов за размещение своей системы ПРО

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: defence.ru
Эксплуатация американской системы ПРО THAAD обойдется Южной Корее в 1 миллиард долларов. Как пишет RG, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

"Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система феноменальна, она позволяет сбивать ракеты прямо в небе. Она стоит один миллиард долларов", - отметил Трамп.

В Сеуле не согласны с такой позицией. Власти Южной Кореи полагают, что все расходы должны лечь на плечи американского партнера, поскольку республика лишь предоставляет свою территорию для развертывания системы ПРО, а управление ею остается в руках США.

Система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на подлете к цели. Ее развертывание в Южной Корее началось в марте и должно завершиться в ближайшее время.

Власти Китая опасаются, что радары этой системы могут быть использованы для наблюдения за их территорией.
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