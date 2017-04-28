США выставил счет Южной Корее в 1 млрд долларов за размещение своей системы ПРО

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: defence.ru фото: defence.ru

"Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система феноменальна, она позволяет сбивать ракеты прямо в небе. Она стоит один миллиард долларов", - отметил Трамп.В Сеуле не согласны с такой позицией. Власти Южной Кореи полагают, что все расходы должны лечь на плечи американского партнера, поскольку республика лишь предоставляет свою территорию для развертывания системы ПРО, а управление ею остается в руках США.Система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на подлете к цели. Ее развертывание в Южной Корее началось в марте и должно завершиться в ближайшее время.Власти Китая опасаются, что радары этой системы могут быть использованы для наблюдения за их территорией.