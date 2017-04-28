ГИБДД Удмуртии сообщает о временном ограничении движения на ремонтируемых дорогах республики

Опубликована: Сегодня 11:37



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- Игринский район - км 248+500 - 265+000 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга»;- Алнашский район - км 55+060 – 61+000 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга»;- Завьяловский район - км 153+300 – 153+880, км 156+120 - 158 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга», км 0+000 – 39+400 «Обход города Ижевска на подъездной автодороге к городу Перми»;- Можгинский, Малопургинский районы - км 107+000 – 115+000 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга».Уважаемые пользователи автомобильных дорог! Будьте внимательны при движении по указанным участкам, выбирайте скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдайте требования временных дорожных знаков и рассчитывайте время пребывания в пути с учетом изменившихся условий движения.