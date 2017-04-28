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ГИБДД Удмуртии сообщает о временном ограничении движения на ремонтируемых дорогах республики
Опубликована: Сегодня 11:37 Управление ГИБДД МВД по Удмуртии сообщает, что на время проведения ремонтных работ в мае – сентябре 2017 года путем организации реверсивного движения будет введено временное ограничение движения, на следующих участках федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Удмуртской Республики:
- Игринский район - км 248+500 - 265+000 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга»;
- Алнашский район - км 55+060 – 61+000 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга»;
- Завьяловский район - км 153+300 – 153+880, км 156+120 - 158 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга», км 0+000 – 39+400 «Обход города Ижевска на подъездной автодороге к городу Перми»;
- Можгинский, Малопургинский районы - км 107+000 – 115+000 «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга».
Уважаемые пользователи автомобильных дорог! Будьте внимательны при движении по указанным участкам, выбирайте скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдайте требования временных дорожных знаков и рассчитывайте время пребывания в пути с учетом изменившихся условий движения.