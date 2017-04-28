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В первые дни мая в Удмуртии будет очень тепло и сухо
Опубликована: Сегодня 12:20 Атмосферный фронт будет оказывать влияние на погоду в Удмуртии в субботу, 29 апреля. Днем столбики термометров покажут лишь +7-12 градусов Цельсия. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.
В воскресенье, последний день месяца, республика окажется в центре антициклона, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха начнет подниматься, днем прогнозируется до +15 °С.
Очень тепло ожидается 1 и 2 мая - до +23 °С. В эти дни осадков не ожидается.
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