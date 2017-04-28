В первые дни мая в Удмуртии будет очень тепло и сухо

Опубликована: Сегодня 12:20



фото: uliyanovsk.bezformata.ru фото: uliyanovsk.bezformata.ru

В воскресенье, последний день месяца, республика окажется в центре антициклона, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха начнет подниматься, днем прогнозируется до +15 °С.Очень тепло ожидается 1 и 2 мая - до +23 °С. В эти дни осадков не ожидается.