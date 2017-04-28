«Бурановские бабушки» из Удмуртии сошлись в смертельной битве с героями Mortal Kombat

Опубликована: Сегодня 13:08

фото: скриншот видео
Накануне, 27 апреля в Ютубе появился анонс-клип фильма «Смертельная битва», в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии. В клипе артистки кричат на английском языке и бьют героев фильма. Уточняется, что ни одна бабушка в схватке не пострадала.

Как в сентябре 2014 года выяснило информагентство «Сусанин», в состав группы «Бурановские бабушки» войдут профессиональные артисты, а певиц из сельского клуба села Бураново, которые завоевали второе место на «Евровидении» в 2012 году, в коллективе не останется. Так как права на бренд остались у Дома Людмилы Зыкиной, первый состав «бабушек» лишился правы вступать под названием «Бурановские бабушки». Позже бывший худрук «Бурановских бабушек» и одна из основательниц коллектива Ольга Туктарева рассказала о создании в деревне Бураново группы «Бабушки из Бураново». Сейчас певицы выступают под этим названием.


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