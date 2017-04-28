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На Первомай в Ижевске перекроют центральные улицы
Опубликована: Сегодня 14:03 В связи с проведением демонстраций и митингов 1 мая в Ижевске вводится временное ограничение движение автотранспорта с 9.00 минут до 19.00. Как сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии, движение будет ограничено на следующих участках:
-по улице Коммунаров (от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына);
-по улице Советская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);
-по улице Красногеройская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);
-по улице Красноармейская (на участке от улицы Ленина до улицы Красногеройская);
-по улице Бородина (на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская);
-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская);
-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);
-по улице Лихвинцева (на участке от ул. 50 лет Октября до улицы Пушкинская);
-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);
-по переулку Широкий (на участке от улицыц Коммунаров до улицы К.Маркса).
На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие. Уважаемые водители, будьте внимательны, выполняйте требования временных дорожных знаков, заранее выбирайте маршруты объезда.