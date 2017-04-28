На Первомай в Ижевске перекроют центральные улицы

Опубликована: Сегодня 14:03



фото: ridus.ru фото: ridus.ru

-по улице Коммунаров (от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына);-по улице Советская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);-по улице Красногеройская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);-по улице Красноармейская (на участке от улицы Ленина до улицы Красногеройская);-по улице Бородина (на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская);-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская);-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);-по улице Лихвинцева (на участке от ул. 50 лет Октября до улицы Пушкинская);-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);-по переулку Широкий (на участке от улицыц Коммунаров до улицы К.Маркса).На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие. Уважаемые водители, будьте внимательны, выполняйте требования временных дорожных знаков, заранее выбирайте маршруты объезда.