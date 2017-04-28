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В администрации Малопургинского района Удмуртии прошли обыски
Опубликована: Сегодня 14:38 В пятницу, 28 апреля, сотрудники следственного комитета России провели обыски в администрации Малопургинского района Удмуртии. Как пишет информагентство «Сусанин», правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселения ветхого жилья. Глава регионального управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин сообщил, что обыски проводились, в том числе, и в кабинете главы района.
«Следственные действия связаны со сложившейся в районе неудовлетворительной ситуацией по переселению из аварийного жилья, этой темой управление занимается уже в течение месяца», - сообщает источник.
Напомним, ранее врио главы Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ситуацию со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Малопургинском районе. Дело в том, что в большинстве построенных по программе домов туалеты находятся на улице. Также в зданиях нет ванн, в стенах трещины. По словам жильцов, они боятся, что дома через несколько лет рухнут.
Представляющий интересы жителей «нового аварийного жилья» в Малопургинском районе юрист Олег Петров сообщал, что дома принимал как бывший глава района Александр Ерохин (в настоящее время осужден за получение крупной взятки), так и нынешняя глава Светлана Колодкина.
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