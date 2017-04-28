"Ижевский завод пластмасс" лишился своего московского банка

Опубликована: Сегодня 15:17



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Центробанк России отозвал лицензию у Международного строительного банка, который, по данным портала Банки.ru, на 71,83% контролируется ОАО «Ижевский завод пластмасс». В кредитной организации также назначена временная администрация, сообщает пресс-служба регулятора, сообщает сайт М24.ru.



В ЦБ РФ отметили, что Международный строительный банк проводил крайне рискованный бизнес, а также имел низкого качества активы. Кроме того, руководство и собственники финансовой организации выводили активы, нанося ущерб для кредиторов, пишет Life.



Международный строительный банк специализируется на выдачах банковских гарантий. При активах в размере 2,24 миллиарда рублей и собственных средствах в размере 1,2 миллиарда рублей банк имел портфель выданных гарантий по итогам января на 6,8 миллиарда рублей, по итогам февраля - на 5,2 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 416 место в банковской системе РФ с активами 4,7 млрд рублей, собственные средства составляли 1 млрд рублей, средства населения - 106 млн рублей. Уставный капитал с момента создания не менялся (200 млн рублей) до июля 2014 года, когда был увеличен до 710 млн. Кредитная организация не входит в систему страхования вкладов.

Международный Строительный Банк (МСБ) был зарегистрирован в мае 2008 года, первую операцию провел 18 августа того же года. Ключевым направлением деятельности является обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Основным источником фондирования выступает собственный капитал. Банк отличается низкой долей привлечения средств физлиц в пассивах.

При этом, по данным портала Банки.ru конечными бенефициарами банка являются Татьяна Копачева (14,07%), Ольга Лапина, Наталья Волошина (по 9,29%), Евгений Городничев (6,89%), председатель совета директоров Иван Ульянов и председатель правления Елена Иноземцева (по 5,63%), Георгий Белкин, Наталия Никитина (по 4,64%), Михаил Лапин (4,62%), Екатерина Суржик, Роман Гучкин (по 4,61%), Виталий Фёдоров, Дмитрий Баскаков и член совета директоров Татьяна Павлюченкова (по 4,31%), член совета директоров Григорий Концевой (4,27%), Сергей Полегаев, Станислав Цунский (по 2,81%), Андрей Армянинов (2,80%). На миноритариев приходится 0,46%.