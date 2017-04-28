В Ижевске задержали предполагаемого поджигателя церкви на ул.Ворошилова

Опубликована: Сегодня 15:48



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Задержанный также дал признательные показания в совершении двух попыток поджогов автомобилей: в январе-феврале 2014 года автомобиля ГАЗ и в январе 2017 года автомобиля ВАЗ, припаркованных у жилых домов по ул. Ворошилова. Но в обоих случаях преступления не дали совершить очевидцы. Со слов мужчины, эти преступления он также совершал в состоянии алкогольного опьянения.По фактам повреждения имущества путем поджога возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.