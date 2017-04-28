В Ижевске задержали предполагаемого поджигателя церкви на ул.Ворошилова

Опубликована: Сегодня 15:48

фото: vk.com/udmurtiya18rus
За серию поджогов сотрудниками полиции задержан 35-летний ижевчанин, ранее судимый за разбойное нападение. Его подозревают в умышленном поджоге имущества церкви, расположенной на ул. Ворошилова, которое он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий 25 марта огнем было уничтожено складское помещение. Ущерб составил 275 тыс рублей.

Задержанный также дал признательные показания в совершении двух попыток поджогов автомобилей: в январе-феврале 2014 года автомобиля ГАЗ и в январе 2017 года автомобиля ВАЗ, припаркованных у жилых домов по ул. Ворошилова. Но в обоих случаях преступления не дали совершить очевидцы. Со слов мужчины, эти преступления он также совершал в состоянии алкогольного опьянения.

По фактам повреждения имущества путем поджога возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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