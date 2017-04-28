В Госдуме предостерегли украинских военных от шуток по поводу Черноморского флота

Опубликована: Сегодня 16:36

фото: newsprolife.com.ua
Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского офицера, который рассказал, как «уничтожить в труху» Черноморский флот. По его словам, киевским властям не стоит шутить с российским Черноморским флотом, пишет RT.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но ещё и получить практику, иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащённым по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», — сказал Бальбек.

Накануне украинский офицер заявил, что стране нужно заняться производством собственных подводных лодок, так как, по его словам, именно они становятся самым грозным оружием на море.

«Вот о чём нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старьё, этот Черноморский флот, на выходе с базы», — сказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.


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