В Госдуме предостерегли украинских военных от шуток по поводу Черноморского флота

Опубликована: Сегодня 16:36



фото: newsprolife.com.ua фото: newsprolife.com.ua

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но ещё и получить практику, иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащённым по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», — сказал Бальбек.Накануне украинский офицер заявил, что стране нужно заняться производством собственных подводных лодок, так как, по его словам, именно они становятся самым грозным оружием на море.«Вот о чём нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старьё, этот Черноморский флот, на выходе с базы», — сказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.