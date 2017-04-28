Полицейские Удмуртии разыскивают потерпевших от действий преступной банды

Опубликована: Сегодня 17:22



фото: vorle.ru фото: vorle.ru

Четверо ранее судимых жителей поселка Балезино 1990г.р., 1993г.р., 1998г.р, 1999г.р. подозреваются в совершении краж, грабежей и вымогательств. Полицейскими установлена их причастность к краже 140 тыс рублей у жительницы пос. Балезино, а также к грабежам и вымогательствам. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: если вы стали жертвами преступлений, совершенных указанными лицами, сообщите об этом в полицию по тел. 02 (со всех мобильных – 102). По оперативной информации, потерпевшими могут быть жители иных районов республики.