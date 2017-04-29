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Предотвратившему разбазаривение миллионов рублей активисту ОНФ в Ижевске изуродовали автомобиль
Опубликована: Сегодня 11:35 Марату Хамидуллину неизвестные разбили стекло автомобиля. Об этом борец с неоправданными расходами чиновников рассказал в своем аккаунте на фейсбук.
Можно уверенно говорить, что у Марата Хамидуллина могут быть влиятельные противники.
Хамидуллин стал известен как непримиримый борец с разбазариванием бюджетных средств. Суммы, которые удалось сохранить в бюджетах разных регионов России благодаря активисту ОНФ, давно превысили сотню миллионов рублей. Так, буквально накануне он нашел пару заявок на покупку и аренду дорогих автомашин для чиновников удмуртской медицины. Это, например, заказ станции скорой медицинской помощи Минздрава Удмуртии на аренду Toyota RAV 4 за 42 тысячи рублей в месяц.
А главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии, разместившее заказ на покупку автомобиля за 1,626 млн рублей совершенно неожиданно, после публикации информагентства СУСАНИН, оказалось готово на приобретение и более дешевой машины. Об сообщил официальный представитель организации Александр Андрушкас.
Хотя не менее вероятна и другая версия случившегося. Местные оппозиционные активисты постоянно оказываются объектами критики и активиста ОНФ. Более того, они боятся его насмешек в социальных сетях настолько, что практически все удалили его из списка контактов.
С другой стороны, просто пьяное хулиганство в этом случае исключить тоже нельзя.