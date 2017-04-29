Проститутки и наркоторговцы могут пополнить Пенсионный фонд Украины

Опубликована: Сегодня 17:14

Пенсионный фонд Украины могут начать финансировать за счет легализации ряда криминальных видов деятельности заявила глава Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

ИА "Красная весна" сообщает, что 28 апреля в ходе круглого стола в Киеве Третьякова рассказала, что бюджет мог бы получить доходы от легализации проституции, торговли оружием, игорного бизнеса и выращивания и торговли марихуаной.

Это не первый случай, когда в связи с острым экономическим положением на Украине поднимался вопрос о легализации некоторых «отраслей» криминального бизнеса. Так, НСН сообщает, что сенью 2015 года были предложены законопроекты «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений» и о легализации казино. Но тогда данные инициативы не были поддержаны депутатами.


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