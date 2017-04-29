Проститутки и наркоторговцы могут пополнить Пенсионный фонд Украины

Опубликована: Сегодня 17:14





Пенсионный фонд Украины могут начать финансировать за счет легализации ряда криминальных видов деятельности заявила глава Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

ИА "Красная весна" сообщает, что 28 апреля в ходе круглого стола в Киеве Третьякова рассказала, что бюджет мог бы получить доходы от легализации проституции, торговли оружием, игорного бизнеса и выращивания и торговли марихуаной.

