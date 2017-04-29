На 75-летие Галине Кулаковой подарили автомобиль

Опубликована: Сегодня 17:54

Фото сайта sport-express.ru

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов поздравил с юбилеем многократную чемпионку мира и олимпийских игр Галину Алексеевну Кулакову, сообщает "Удмуртская правда". 

Встреча руководителя региона с Галиной Алексеевной состоялась сегодня, 29 апреля, на выставке «Туризм. Спорт. Отдых». Александр Бречалов, сам большой любитель спорта, пообещал прославленной лыжнице возрождать спортивные традиции региона и поделился словами чемпионки с журналистами: "Пока ждали начала, Галина Алексеевна Кулакова вспомнила, как на зимних олимпийских играх в 1988 году в Калгари наши знаменитые спортсмены из Удмуртии биатлонист Медведцев и лыжница Тихонова на двоих завоевали золотых медалей больше, чем сборная США – вся! Учитывая опыт Галины Алексеевны и наше желание, мы просто обязаны возродить такие великие спортивные традиции и вернуть былую славу и лыжному, и биатлонному спорту Удмуртии и России!"

Александр Бречалов пожелал имениннице в первую очередь здоровья и «не сбавлять оборотов», отметив: «У нас впереди с вами очень серьезные и амбициозные задачи». Кроме поздравлений, Кулаковой вручили новый автомобиль.


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