Более 1300 сотрудников полиции Удмуртии будут круглосуточно дежурить в усиленном варианте в майские праздники

Опубликована: Сегодня 10:33



фото: dtpochevidets.ru фото: dtpochevidets.ru

С 1 по 9 мая 2017 года в Удмуртии традиционно будут проходить праздничные и торжественные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Будет проведено 15 публичных мероприятий (9 демонстраций и шествий, 6 митингов).Особого внимания заслуживает общероссийская акция «Бессмертный полк», участие в которой ожидается свыше 30 тыс. человек. Также 9 мая православными отмечается как день поминовения всех усопших воинов с посещением кладбищ. Всего в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, планируется участие около 200 тыс. граждан.С 29 апреля по 2 мая и с 6 по 10 мая 2017 года подразделения МВД будут круглосуточно дежурить в усиленном варианте несения службы. В период праздничных мероприятий для обеспечения безопасности граждан, дорожного движения и общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий планируется задействовать:1 мая - более 600 сотрудников полиции, 40 сотрудников ЧОО, 115 членов народных дружин и 40 волонтеров.9 мая – более 1300 сотрудников полиции, 100 сотрудников ЧОО, 250 представителей ДНД.Особое внимание сотрудников ОВД в выходные и праздничные дни будет уделено пресечению распития алкогольной продукции и удалению с улиц граждан, находящихся в состоянии опьянения.В выходные и праздничные дни в местах массового отдыха граждан и на территориях садоводческих массивов будут проводиться рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации алкогольной продукции, нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних и лиц, управляющих транспортными средствами. Правонарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.МВД по Удмуртской Республике рекомендует гражданам, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, воздержаться от распития алкогольных напитков, в том числе пива. Настоятельно рекомендуем не приносить с собой напитки в стеклянной таре, а также предметы, запрещенные при проведении массовых мероприятий (оружие, пиротехнику). Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте нахождение детей и подростков в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.