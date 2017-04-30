Президент России поздравил Филиппа Киркорова с 50-летием

Опубликована: Сегодня 12:59



фото: junior43.ru фото: junior43.ru

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — отмечается в поздравительной телеграмме.К поздравлениям Киркорову присоединился и белорусский лидер Александр Лукашенко, который также направил поздравления артисту.