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Президент России поздравил Филиппа Киркорова с 50-летием
Опубликована: Сегодня 12:59 Президент РФ Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — отмечается в поздравительной телеграмме.
К поздравлениям Киркорову присоединился и белорусский лидер Александр Лукашенко, который также направил поздравления артисту.