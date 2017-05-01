Первомайская демонстрация в Ижевске остановит движение транспорта

Опубликована: Сегодня 08:45



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Федерация профсоюзов Удмуртии с 09.30 до 11.00 проводит демонстрацию, в которой примут участие около 30 тыс. человек. Это представители предприятий, профсоюзных и общественных организаций, горожане.Сбор колонн демонстрантов - на ул. Красноармейской (от ул. Ленина до ул. Красногеройская), ул. Свободы (от ул. Советской до ул. Бородина), ул. Бородина (от ул. В. Сивкова до ул. Свободы), ул. В. Сивкова (от ул. Бородина до ул. Красногеройская), ул. Пушкинской (от ул. Советская до ул. Ленина), ул. Красногеройской (от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров) и ул. Советской (от ул. Красноармейская до ул. Коммунаров).Движение колонн демонстрации пройдет от мест сбора до перекрестка ул. Пушкинская и ул. Советская и далее по ул. Пушкинской до пер. Широкий.С 12.30 на Центральной площади стартует 49-я традиционная кольцевая велогонка, посвященная 1 мая.На период проведения этих мероприятий 1 мая в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска № 151 от 26.04.2017г. будет временно ограничено движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения с 9.00 до 19.00 по ул. Коммунаров от ул. Лихвинцева до ул. Наговицына; ул. Советская на участке от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров; по ул. Красногеройская на участке от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров; по ул. Красноармейская на участке от ул. Ленина до ул. Красногеройская; по ул. Бородина на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская; по ул. В. Сивкова на участке от ул. Бородина до ул. Красногеройская; по ул. Пушкинская на участке от ул. Ленина до ул. Кирова; по ул. Лихвинцева на участке от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинская; по пл. 50 лет Октября на участке от Карлутской площади до ул. Лихвинцева; по пер. Широкий на участке от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса.Движение троллейбусных и автобусных маршрутов с ул. Пушкинская и ул. Советская на ул. Удмуртская и ул. Ленина.