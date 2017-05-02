В Удмуртии участились пожары на садовых участках

Опубликована: Сегодня 08:30



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«Статистика показывает, что в течение весеннего и начала летнего периода большой процент пожаров на СНТ приходится, как правило, на весну и лето. Во избежание гибели, получения травм и ожогов, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и соответствующие меры предосторожности», - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, которое призывает владельцев дачных участков соблюдать правила пожарной безопасности.