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В Удмуртии участились пожары на садовых участках
Опубликована: Сегодня 08:30 В связи с наступлением сезона в Удмуртии участились пожары на садовых участках. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике, уже зарегистрировано 3 возгорания на садоводческих товариществах Завьяловского района.
«Статистика показывает, что в течение весеннего и начала летнего периода большой процент пожаров на СНТ приходится, как правило, на весну и лето. Во избежание гибели, получения травм и ожогов, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и соответствующие меры предосторожности», - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, которое призывает владельцев дачных участков соблюдать правила пожарной безопасности.
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