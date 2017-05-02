Мотоцикл и иномарка столкнулись в Ижевске около полуночи

Опубликована: Сегодня 09:11

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Около полуночи с 1 на 2 мая в Ижевске на перекрестке улиц К. Маркса и Бородина столкнулись мотоцикл и иномарка. Об этом очевидцы сообщили в группе ИГГС.

«Пострадала девушка - пассажир, предположительно вывих плеча. Увезли на реанимации. Водитель мотоцикла был в экипировке и сильно не пострадал», - написала Анастасия Широбокова.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП. Чуть позже от Госавтоинспекции появится официальная информация о происшествии.
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