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Мотоцикл и иномарка столкнулись в Ижевске около полуночи
Опубликована: Сегодня 09:11 Около полуночи с 1 на 2 мая в Ижевске на перекрестке улиц К. Маркса и Бородина столкнулись мотоцикл и иномарка. Об этом очевидцы сообщили в группе ИГГС.
«Пострадала девушка - пассажир, предположительно вывих плеча. Увезли на реанимации. Водитель мотоцикла был в экипировке и сильно не пострадал», - написала Анастасия Широбокова.
На данный момент выясняются обстоятельства ДТП. Чуть позже от Госавтоинспекции появится официальная информация о происшествии.
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