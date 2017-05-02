К концу недели в Удмуртии существенно похолодает

Опубликована: Сегодня 09:49



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В четверг, 4 мая, прогнозируется существенное похолодание в среднем на 10 градусов, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. Днем температура воздуха составит около +8-13 °С.В ночь на 5 число ожидается -2,+3 °С, в пятницу днём всего +4-9 °С.Прохладная и дождливая погода прогнозируется на выходные дни - лишь до 8-10 °С в дневное время.