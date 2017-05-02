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К концу недели в Удмуртии существенно похолодает
Опубликована: Сегодня 09:49 Сегодня, 2 мая, воздух в Удмуртии прогреется до +26-27 °С. Однако уже завтра регион пересечет холодный фронт, пройдут дожди. В центре и на юге республики 3 мая температура воздуха поднимется до +18-20 °С, а в северных районах лишь до +13-15 °С.
В четверг, 4 мая, прогнозируется существенное похолодание в среднем на 10 градусов, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. Днем температура воздуха составит около +8-13 °С.
В ночь на 5 число ожидается -2,+3 °С, в пятницу днём всего +4-9 °С.
Прохладная и дождливая погода прогнозируется на выходные дни - лишь до 8-10 °С в дневное время.