В Ижевске более 50 детей госпитализированы с отравлением из оздоровительного лагеря

Опубликована: Сегодня 10:38



фото: libdocs.ru фото: libdocs.ru

Сообщение о пищевом отравлении детей в ДОЛ «Дружба», находящегося на 14-ом км Якшур-Бодьинского тракта, поступило 2 мая в 1.30. Сюда на школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» из разных регионов прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет. Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей.На месте происшествия работает следственная группа и специалисты Роспотребнадзора, котрые изъяли пробы воды и продуктов.Ситуацию на контроль взял врио главы региона Александр Бречалов. В своем Твиттере он сообщил, что на базе больницы организована горячая линия. Все вопросы можно задать по телефону (3412) 21-77-90.