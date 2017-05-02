В Ижевске более 50 детей госпитализированы с отравлением из оздоровительного лагеря

Опубликована: Сегодня 10:38

фото: libdocs.ru
В Удмуртии из детского оздоровительного лагеря «Дружба» с диагнозом «пищевое отравление» в инфекционную больницу попали более 50 детей. Следственными органами СКР по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сообщение о пищевом отравлении детей в ДОЛ «Дружба», находящегося на 14-ом км Якшур-Бодьинского тракта, поступило 2 мая в 1.30. Сюда на школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» из разных регионов прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет. Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей.

На месте происшествия работает следственная группа и специалисты Роспотребнадзора, котрые изъяли пробы воды и продуктов.

Ситуацию на контроль взял врио главы региона Александр Бречалов. В своем Твиттере он сообщил, что на базе больницы организована горячая линия. Все вопросы можно задать по телефону (3412) 21-77-90.



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