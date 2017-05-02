Леса Удмуртии попадут под космический мониторинг

Опубликована: Сегодня 11:33



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«По этому мониторингу возможно проводить непрерывное лесоустройство. То есть на основании этих карт мы можем в текущем режиме проводить инвентаризацию наших лесов. У нас будет актуальная информация про наш лесной фонд», - сказал Журавлев.Также в регионе хотят организовать видеонаблюдение за лесами Воткинского и Сарапульского района. Министр отметил, в данный момент идут переговоры с МЧС, которое в рамках программы «Безопасный город» предлагает разместить несколько камер.Подобная практика была в Якшур-Бодьинском районе, но она была неудачная: покрытие камеры было маленькое - 10 км. Поэтому, по словам министра, в этот раз все недочеты будут учтены. «Чем хорошо и выгодно это? Один человек смотрит за телеэкраном и покрывает несколько тысяч гектар своим взглядом и уже конкретно направляет в конкретный квадрат патрульную машину», - отметил Журавлев.Также лесничие планируют использовать в работе беспилотники. По словам министра, ведомству предлагают заменить ими самолеты, но пока они такой возможности не видят. «Мы применение их видим только тогда, когда видно задымление, и уже определение конкретного места возгорания, пожара возможно с этими беспилотниками», - добавил Сергей Журавлев.Сейчас в республике лесами занято 2 млн. 34 тыс. гектар. 25% фонда - это особо охраняемые природные территории.