Леса Удмуртии попадут под космический мониторинг

Опубликована: Сегодня 11:33

фото: srvjhb.nl-shop.top
В Удмуртии хотят внедрить систему космического мониторинга лесов. Как пишет информагентство «Сусанин», на пресс-конференции и.о. министра лесного хозяйства республики Сергей Журавлев сообщил журналистам, что сейчас по этому вопросу идут переговоры с Московским институтом леса.

«По этому мониторингу возможно проводить непрерывное лесоустройство. То есть на основании этих карт мы можем в текущем режиме проводить инвентаризацию наших лесов. У нас будет актуальная информация про наш лесной фонд», - сказал Журавлев.

Также в регионе хотят организовать видеонаблюдение за лесами Воткинского и Сарапульского района. Министр отметил, в данный момент идут переговоры с МЧС, которое в рамках программы «Безопасный город» предлагает разместить несколько камер.

Подобная практика была в Якшур-Бодьинском районе, но она была неудачная: покрытие камеры было маленькое - 10 км. Поэтому, по словам министра, в этот раз все недочеты будут учтены. «Чем хорошо и выгодно это? Один человек смотрит за телеэкраном и покрывает несколько тысяч гектар своим взглядом и уже конкретно направляет в конкретный квадрат патрульную машину», - отметил Журавлев.

Также лесничие планируют использовать в работе беспилотники. По словам министра, ведомству предлагают заменить ими самолеты, но пока они такой возможности не видят. «Мы применение их видим только тогда, когда видно задымление, и уже определение конкретного места возгорания, пожара возможно с этими беспилотниками», - добавил Сергей Журавлев.

Сейчас в республике лесами занято 2 млн. 34 тыс. гектар. 25% фонда - это особо охраняемые природные территории.


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