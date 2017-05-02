С наступлением велосипедного сезона в Удмуртии зарегистрировано уже несколько краж

Опубликована: Сегодня 12:14



фото: kp.kg фото: kp.kg

В прошлом году в республике было зарегистрировано около 1 000 краж велосипедов, большая часть приходилась на весенне-летний период.Полицейские напоминают велосипедистам об основных мерах безопасности:- не оставляйте велосипеды без присмотра, по возможности храните их в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;- не оставляйте велосипеды в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;- сделайте гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.Кроме того, откажитесь от покупки подержанного велосипеда с рук по заниженной цене у ранее незнакомых или малознакомых людей, чтобы не формировать спрос и не провоцировать лиц, склонных к совершению преступлений, на подобные хищения. В случае совершения в отношении вас преступления незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон прежний - 02, со всех мобильных в регионе — 102.