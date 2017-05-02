С наступлением велосипедного сезона в Удмуртии зарегистрировано уже несколько краж

Опубликована: Сегодня 12:14

фото: kp.kg
МВД Удмуртии сообщает о первых нескольких зарегистрированных случаях краж велосипедов в Ижевске. Так, 1 мая 2017 года в дежурную часть обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о краже велосипеда стоимостью 5 тыс рублей. Преступление было совершено, предположительно, в ночное время. Велосипед оставался без присмотра в подъезде одного из жилых домов по ул. Удмуртской. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В прошлом году в республике было зарегистрировано около 1 000 краж велосипедов, большая часть приходилась на весенне-летний период.

Полицейские напоминают велосипедистам об основных мерах безопасности:

- не оставляйте велосипеды без присмотра, по возможности храните их в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;

- не оставляйте велосипеды в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;

- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;

- сделайте гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

Кроме того, откажитесь от покупки подержанного велосипеда с рук по заниженной цене у ранее незнакомых или малознакомых людей, чтобы не формировать спрос и не провоцировать лиц, склонных к совершению преступлений, на подобные хищения. В случае совершения в отношении вас преступления незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон прежний - 02, со всех мобильных в регионе — 102.
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