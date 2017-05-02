Дмитрий Медведев поручил правительству поднять МРОТ до прожиточного минимума

Опубликована: Сегодня 13:44



фото: radio-serov.ru фото: radio-serov.ru

— Минтруду, Минфину, Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство, — говорится в перечне поручений Дмитрия Медведева.Отметим, с 1 июля этого года в России повысится уровень МРОТ до 7,8 тысяч рублей согласно предыдущему поручению главы правительства. Тем не менее это увеличение не позволит показателю достигнуть размера прожиточного минимума.