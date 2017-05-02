Рощу на трассе Ижевск-Сарапул восстановят к Дню Победы

Опубликована: Сегодня 14:33



фото: удмурт-автодор.рф фото: удмурт-автодор.рф

«Березовая аллея вдоль Сарапульского тракта для жителей Удмуртии была не просто украшением дороги. Многие уверены, что рощу заложили воины Удмуртии, отправляясь на фронт. Сегодня, когда участников Великой Отечественной войны осталось так мало, наш святой долг – сохранить память о подвиге русского народа и передать ее своим детям. Поэтому еще год назад, когда дорожники начали вырубку деревьев вдоль трассы, мы пообещали жителям восстановить рощу на новом месте», - сказал и.о. министра Алексей Горбачев.Закладка «Аллеи Памяти» состоится 8 мая в 10:00 в поселке Ближняя Усадьба.