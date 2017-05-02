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Рощу на трассе Ижевск-Сарапул восстановят к Дню Победы
Опубликована: Сегодня 14:33 В районе с. Каменное накануне Дня Победы, 8 мая, пройдет республиканская экологическая акция. В честь воинов Удмуртии, павших в годы войны, силами жителей Завьяловского района, ветеранов и волонтеров будет высажено 1000 саженцев сосен. Как сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, акция проводится для восстановления памятной рощи, вырубленной в прошлом году в ходе реконструкции автодороги Ижевск-Сарапул.
«Березовая аллея вдоль Сарапульского тракта для жителей Удмуртии была не просто украшением дороги. Многие уверены, что рощу заложили воины Удмуртии, отправляясь на фронт. Сегодня, когда участников Великой Отечественной войны осталось так мало, наш святой долг – сохранить память о подвиге русского народа и передать ее своим детям. Поэтому еще год назад, когда дорожники начали вырубку деревьев вдоль трассы, мы пообещали жителям восстановить рощу на новом месте», - сказал и.о. министра Алексей Горбачев.
Закладка «Аллеи Памяти» состоится 8 мая в 10:00 в поселке Ближняя Усадьба.
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