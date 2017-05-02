В турецкой Анталии запретили употреблять алкоголь вне отелей и питейных заведений

Опубликована: Сегодня 15:15



фото: touring-travel.ru фото: touring-travel.ru

Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир – около 1,6 тысячи российских рублей. Запрет касается распития алкоголя в парках, садах, скверах, улицах, зданиях железнодорожных и автовокзалов, в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки и т.д. Наказание ждет и тех, кто появился в указанных местах в нетрезвом виде.

Генеральное консульство России в Анталье настоятельно рекомендует российским гражданам, в том числе и туристам, в связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей - во избежание наложения административных штрафов.