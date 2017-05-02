В турецкой Анталии запретили употреблять алкоголь вне отелей и питейных заведений

Опубликована: Сегодня 15:15

фото: touring-travel.ru
Власти турецкого курорта Анталия ужесточили наказание за распитие алкоголя вне отелей и питейных заведений. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальный сайт управления безопасности города. Запрещается любое «публичное» употребление спиртного «в виде, способном вызвать недовольство окружающих».

Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир – около 1,6 тысячи российских рублей. Запрет касается распития алкоголя в парках, садах, скверах, улицах, зданиях железнодорожных и автовокзалов, в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки и т.д. Наказание ждет и тех, кто появился в указанных местах в нетрезвом виде.

Генеральное консульство России в Анталье настоятельно рекомендует российским гражданам, в том числе и туристам, в связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей - во избежание наложения административных штрафов. 


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