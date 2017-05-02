Дополнительный номер «горячей линии» открыли в Ижевске для родителей отравившихся в лагере школьников

Опубликована: Сегодня 16:02

фото: izh.ru
Вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин написал на своей странице в соцсети «Фейсбук», что в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый.

«На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. После того, как стало ясно, что проблема имеет массовый характер – за помощью обратилось более 15 человек - были вызвана Скорая медицинская помощь, организована выдача первичных профилактических средств (активированный уголь, смекта, и т.п.)», - отметил Эстрин. По его словам, все пострадавшие самостоятельно сели в машины «скорой помощи».

Для родственников детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском во время всероссийского школьного чемпионата «Что? Где? Когда?» открыли дополнительный номер «горячей линии». Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, первый номер не справляется. Таким образом, сейчас узнать о самочувствии ребят можно по следующим номерам: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

Напомним, что в ночь на 2 мая поступило сообщение о массовом отравлении в лагере «Дружба» под Ижевском, где проходил российский чемпионат среди школьников по «Что? Где? Когда?». Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию (3412) 21-77-90. Среди отравившихся во время интеллектуального чемпионата в Ижевске - школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара и других городов России.
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