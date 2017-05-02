В ночь с 11 на 12 мая в Ижевске на Маяковского закроют ж/д переезд

Опубликована: Сегодня 16:46



фото: пресс-служба Ижевского региона ГЖД фото: пресс-служба Ижевского региона ГЖД

«В целях обеспечения безопасности движения в ночь с 11 на 12 мая на железнодорожном переезде 36 км перегона Ижевск – Позимь (в черте Ижевска, ул.Маяковского) Ижевской дистанцией пути Горьковской железной дороги будут проводиться работы по ремонту переездного настила», - сообщили в пресс-службе Ижевского региона ГЖД.В связи с этим с 23:00 до 5:00 движение автотранспорта через данный железнодорожный переезд будет временно закрыто. Объехать участок можно будет по улицам Карла Маркса и Азина. Через переезд будет осуществляться только пропуск спецтранспорта экстренных служб.Просим водителей автотранспорта заранее планировать свой маршрут и время в пути.