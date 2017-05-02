В ночь с 11 на 12 мая в Ижевске на Маяковского закроют ж/д переезд

Опубликована: Сегодня 16:46

фото: пресс-служба Ижевского региона ГЖД
В Ижевске в ночь с 11 на 12 мая будет временно закрыт железнодорожный переезд на улице Маяковского.

«В целях обеспечения безопасности движения в ночь с 11 на 12 мая на железнодорожном переезде 36 км перегона Ижевск – Позимь (в черте Ижевска, ул.Маяковского) Ижевской дистанцией пути Горьковской железной дороги будут проводиться работы по ремонту переездного настила», - сообщили в пресс-службе Ижевского региона ГЖД.

В связи с этим с 23:00 до 5:00 движение автотранспорта через данный железнодорожный переезд будет временно закрыто. Объехать участок можно будет по улицам Карла Маркса и Азина. Через переезд будет осуществляться только пропуск спецтранспорта экстренных служб.

Просим водителей автотранспорта заранее планировать свой маршрут и время в пути.


Теги
футбол полиция убийство ДТП выборы Глазов Ижавто фестиваль Завьялово физкультура депутат семья наркотики Балезино ГЖД ЖКХ молодежь погода Ува Воткинск религия Сарапул пожар оружие Москва долг траур школа праздник природа самолет хоккей биатлон медицина Новый год/Рождество спортсмен вода суд Александр Волков образование музыка алкоголь СКП здоровье туризм Можга рейтинг США Госсовет УР армия МВД Голливуд ГИБДД видео промышленность торговля бизнес правительство прокуратура пенсия технологии занятость ремонт финансы пристав Интернет дороги зоопарк банк Ижевск мода СМИ выставка звезда МЧС Украина ИжГТУ Удмуртия бюджет конкурс свадьба телевидение дети кино Дмитрий Медведев Россия творчество транспорт штраф лес Владимир Путин Малая Пурга инвалид строительство преступление Игра терроризм безопасность ветеран животные
Все теги
Яндекс.Погода