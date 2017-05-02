Количество госпитализированных с отравлением из лагеря под Ижевском увеличилось до 60 человек

Опубликована: Сегодня 17:26



фото: izh.ru фото: izh.ru

«Ситуация с детьми под контролем. Сейчас здоровые дети отправляются домой. Республика помогает с билетами на стыковочные рейсы и поезда. В больнице остаются дети и взрослые с симптомами. Всех отъезжающих снаряжают методичками и необходимым в дорогу. Основная часть анализов будет готова вечером, тогда и будет поставлен окончательный диагноз. На территории лагеря работают все подключённые службы от МЧС до Роспотребнадзора. Детям оказывают необходимую медпомощь», - рассказала информагентству «Сусанин» руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова.Сейчас в лагере «Дружба» под Ижевском находятся представители правительства Удмуртии, сотрудники республиканского Минздрава, а также региональных управлений Следственного комитета и Роспотребнадзора России. По состоянию на 16:35 вторника, 2 мая, известно, что в оздоровительный лагерь, рассчитанный на 380 детей, поселили 500 школьников и порядка 120 сопровождающих их взрослых. Организаторы массового мероприятия не предупредили о нем ни сотрудников Роспотребнадзора, ни представителей Минздрава.Участников турнира кормили едой, приготовленной в столовой лагеря. Сейчас учреждение и его пищеблок закрыты. По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, всех здоровых детей отправляют домой с предварительным инструктажем. Первые результаты анализов будут известны вечером, после около 18:00. После анализов будет ясно инфекция это или отравление.У отравившихся детей наблюдаются следующие симптомы: рвота, температура, у некоторых жидкий стул. Ребята заболели в ночь с 1 на 2 мая. Никаких мероприятий в рамках чемпионата на следующий день уже не было. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, по словам сотрудников лагеря, представители следственного комитета изъяли системный блок с данными по поставкам продуктов питания, бумажные документы, соскобы и пробы продуктов питания. По факту отравления возбуждено уголовное дело.Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.