Количество госпитализированных с отравлением из лагеря под Ижевском увеличилось до 60 человек

Опубликована: Сегодня 17:26

фото: izh.ru
До 60 человек увеличилось количество госпитализированных школьников и взрослых, отравившихся в лагере под Ижевском. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Удмуртии. «Около 60 человек на данный момент», - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о том, что в инфекционной больнице оказались более 50 участников чемпионата по игре «Что? Где? Когда?».

«Ситуация с детьми под контролем. Сейчас здоровые дети отправляются домой. Республика помогает с билетами на стыковочные рейсы и поезда. В больнице остаются дети и взрослые с симптомами. Всех отъезжающих снаряжают методичками и необходимым в дорогу. Основная часть анализов будет готова вечером, тогда и будет поставлен окончательный диагноз. На территории лагеря работают все подключённые службы от МЧС до Роспотребнадзора. Детям оказывают необходимую медпомощь», - рассказала информагентству «Сусанин» руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова.

Сейчас в лагере «Дружба» под Ижевском находятся представители правительства Удмуртии, сотрудники республиканского Минздрава, а также региональных управлений Следственного комитета и Роспотребнадзора России. По состоянию на 16:35 вторника, 2 мая, известно, что в оздоровительный лагерь, рассчитанный на 380 детей, поселили 500 школьников и порядка 120 сопровождающих их взрослых. Организаторы массового мероприятия не предупредили о нем ни сотрудников Роспотребнадзора, ни представителей Минздрава.

Участников турнира кормили едой, приготовленной в столовой лагеря. Сейчас учреждение и его пищеблок закрыты. По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, всех здоровых детей отправляют домой с предварительным инструктажем. Первые результаты анализов будут известны вечером, после около 18:00. После анализов будет ясно инфекция это или отравление.

У отравившихся детей наблюдаются следующие симптомы: рвота, температура, у некоторых жидкий стул. Ребята заболели в ночь с 1 на 2 мая. Никаких мероприятий в рамках чемпионата на следующий день уже не было. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, по словам сотрудников лагеря, представители следственного комитета изъяли системный блок с данными по поставкам продуктов питания, бумажные документы, соскобы и пробы продуктов питания. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.



Загрузка...
Теги
суд Госсовет УР Ижавто самолет видео свадьба праздник безопасность прокуратура Малая Пурга погода звезда ЖКХ США МЧС фестиваль спортсмен Воткинск оружие ГЖД семья бюджет занятость Владимир Путин рейтинг Интернет терроризм Новый год/Рождество Ува Завьялово МВД Можга СМИ футбол Ижевск Глазов траур армия Москва банк ИжГТУ религия Александр Волков пожар долг технологии полиция ГИБДД алкоголь образование убийство Дмитрий Медведев правительство ДТП творчество Балезино молодежь здоровье лес Голливуд пристав музыка Россия природа телевидение строительство физкультура хоккей депутат наркотики пенсия финансы дети школа Игра инвалид ремонт туризм выборы дороги промышленность бизнес выставка Удмуртия ветеран кино мода конкурс преступление медицина биатлон штраф Украина вода транспорт Сарапул зоопарк торговля животные СКП
Все теги
Яндекс.Погода