Уклоняющемуся от военной службы жителю Удмуртии пришлось предстать перед судом

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: krd.ru фото: krd.ru

Ему лично была вручена повестка о явке в отдел военного комиссариата, однако молодой человек в назначенное время не явился. На суде он полностью признал вину и сообщил, что не хотел служить в армии, поэтому придумал проблемы со здоровьем. Подтвердил, что повестки ему были вручены, но он осознанно их игнорировал.Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа размером 5 тыс рублей.