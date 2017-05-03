|
Уклоняющемуся от военной службы жителю Удмуртии пришлось предстать перед судом
Опубликована: Сегодня 08:30 За уклонение от призыва на военную службу в Удмуртии осудили 24-летнего жителя Балезинского района. Не имея законных оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, военнообязанный в течении 6 лет скрывался от призыва.
Ему лично была вручена повестка о явке в отдел военного комиссариата, однако молодой человек в назначенное время не явился. На суде он полностью признал вину и сообщил, что не хотел служить в армии, поэтому придумал проблемы со здоровьем. Подтвердил, что повестки ему были вручены, но он осознанно их игнорировал.
Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа размером 5 тыс рублей.