В Ижевске сотрудники ГИБДД еле как остановили «УАЗ» без тормозов

Опубликована: Сегодня 18:15



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Включив специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники ДПС стали преследовать автомобиль. Водитель «УАЗа» грубо нарушал ПДД – не пропускал пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью никто из пешеходов не пострадал, так как они успели вовремя среагировать.Напротив дома № 53 по ул. Ворошилова автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина 1969 года рождения, который пояснил, что «требования сотрудников полиции об остановке он видел, однако не смог остановить автомобиль, в связи с имеющейся неисправностью тормозной системы, о которой ему было заранее известно».На водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.5 КоАП. Автомобиль задержали и поместили на охраняемую стоянку, до устранения причины задержания (устранение технической неисправности).