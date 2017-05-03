В Ижевске сотрудники ГИБДД еле как остановили «УАЗ» без тормозов

Опубликована: Сегодня 18:15

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Автомобиль «УАЗ», регистрационные знаки которого были залеплены грязью, сотрудникиГИБДД заметили в Ижевске накануне, 1 мая около 10.30 на ул. Ворошилова. Дорожные полицейские подали водителю жест об остановке, но тот на законные требования не отреагировал и продолжил движение.

Включив специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники ДПС стали преследовать автомобиль. Водитель «УАЗа» грубо нарушал ПДД – не пропускал пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью никто из пешеходов не пострадал, так как они успели вовремя среагировать.

Напротив дома № 53 по ул. Ворошилова автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина 1969 года рождения, который пояснил, что «требования сотрудников полиции об остановке он видел, однако не смог остановить автомобиль, в связи с имеющейся неисправностью тормозной системы, о которой ему было заранее известно».

На водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.5 КоАП. Автомобиль задержали и поместили на охраняемую стоянку, до устранения причины задержания (устранение технической неисправности).


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