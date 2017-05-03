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К вечеру 2 мая число госпитализированных из лагеря с отравлением достигло 76 человек
Опубликована: Сегодня 09:09 Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Андрей Воздвиженский вечером 2 мая сообщил журналистам информагентства «Сусанин», что количество пострадавших при отравлении в лагере под Ижевском увеличилось до 76 человек, 8 из них – взрослые. Все они сейчас находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице.
По результатам анализов детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском, предварительным диагнозом названа вирусная диарея. В ведомстве уточнили, что исследованы еще не все пробы.
Об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. К вечеру количество пострадавших увеличилось до 60 человек. Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897