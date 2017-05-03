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Садовый дом сгорел накануне в Завьяловском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:54 Поздним вечером 2 мая в СНТ «Радуга» на 7-й улице произошёл пожар. Как сообщается на сайте МЧС, сообщение о возгорании садового дома поступило на пульт спасателей в 21:35. Пожар был ликвидирован — в 22:28. Огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки. К тушению привлекались 5 единиц техники и 9 человек личного состава. Площадь пожара составила 27 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
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