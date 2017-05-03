Накануне в маршрутке убили 24-летнего жителя Ижевска

Опубликована: Сегодня 11:19

фото: mos.news
Накануне, 2 мая, в маршрутке был убит 24-летний житель Ижевска. Инцидент произошел около 21.00, когда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал в маршрутном такси № 52. В пути между ним и одним из пассажиров – 39-летним мужчиной произошел конфликт.

На остановке «Улица Чехова», выходя из транспорта обвиняемый ударил мужчину имевшимся при себе ножом. Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в больницу, где, не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, вскоре скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре сам сообщил в отдел полиции о совершенном преступлении.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие обращается с просьбой к пассажирам, следовавшим в данном маршрутном такси, а также всем, кто стал очевидцем случившегося, обратиться в следственный отдел по Индустриальному району г. Ижевска по адресу: г. Ижевск, ул. К.Маркса, 263 или по тел. 43-02-20, 43-15-35.

Очевидцы происшествия написали в соцсети, что погибший заступился за другого пассажира, и сам стал жертвой преступления.


Теги
Сарапул погода США Балезино телевидение СМИ бюджет семья Госсовет УР зоопарк конкурс физкультура праздник туризм ИжГТУ выборы музыка строительство алкоголь биатлон занятость Александр Волков Игра творчество штраф Ижавто убийство бизнес Ува преступление Интернет свадьба звезда хоккей промышленность суд мода здоровье технологии животные кино транспорт депутат ветеран траур выставка фестиваль безопасность инвалид рейтинг дети вода оружие Новый год/Рождество природа Владимир Путин терроризм долг финансы видео МВД спортсмен лес Москва Украина правительство Можга Глазов пожар молодежь Малая Пурга дороги школа Голливуд прокуратура ГЖД Воткинск образование ремонт полиция МЧС самолет торговля Завьялово Россия пристав ЖКХ религия армия ДТП наркотики Дмитрий Медведев ГИБДД футбол СКП Ижевск Удмуртия банк медицина пенсия
Все теги
Яндекс.Погода