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Накануне в маршрутке убили 24-летнего жителя Ижевска
Опубликована: Сегодня 11:19 Накануне, 2 мая, в маршрутке был убит 24-летний житель Ижевска. Инцидент произошел около 21.00, когда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал в маршрутном такси № 52. В пути между ним и одним из пассажиров – 39-летним мужчиной произошел конфликт.
На остановке «Улица Чехова», выходя из транспорта обвиняемый ударил мужчину имевшимся при себе ножом. Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в больницу, где, не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, вскоре скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре сам сообщил в отдел полиции о совершенном преступлении.
Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие обращается с просьбой к пассажирам, следовавшим в данном маршрутном такси, а также всем, кто стал очевидцем случившегося, обратиться в следственный отдел по Индустриальному району г. Ижевска по адресу: г. Ижевск, ул. К.Маркса, 263 или по тел. 43-02-20, 43-15-35.
Очевидцы происшествия написали в соцсети, что погибший заступился за другого пассажира, и сам стал жертвой преступления.