Следователи провели обыски у организаторов интеллектуальной игры и директора лагеря «Дружба», в котором заболели дети

Опубликована: Сегодня 12:49



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По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей. Роспотребнадзором констатировано наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, которые способствовали инфицированию больных.Следственные органы СКР по Удмуртской Республике расследуют уголовное дело об отравлении детей в детском оздоровительном лагере «Дружба», возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).В рамках расследования допрошены директор и учредитель ООО «ДОЛ «Дружба», а также руководители АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», организовавшие заезд детей в лагерь. По их месту жительства проведены обыски. Изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В отношении пострадавших детей назначены судебно-медицинские экспертизы.Напомним, об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897