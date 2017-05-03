|
В ГИБДД Удмуртии разыскивают очевидцев наезда на пенсионерку
Опубликована: Сегодня 13:34 В Ижевске разыскивают очевидцев наезда на пожилую женщину. ДТП произошло 14 февраля 2017 года около 10.44 у дома №15 улицы Гагарина. Водитель автомобиля "ВАЗ 2104", совершил наезд на пешехода – пожилую женщину 1940 года рождения, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данного ДТП позвонить в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-728,416-084.
Загрузка...