В ГИБДД Удмуртии разыскивают очевидцев наезда на пенсионерку

Опубликована: Сегодня 13:34



фото: mstrok.ru фото: mstrok.ru

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данного ДТП позвонить в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-728,416-084.