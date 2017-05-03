Пенсионерка погибла в произошедшем накануне в Ижевске пожаре

Опубликована: Сегодня 14:12



фото: omskregion.info фото: omskregion.info

Дым увидел сын женщины, который проживал неподалеку. Он сообщил об этом в экстренную службу и вынес мать из дома, к тому времени уже не подававшую признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление продуктами горения, а причиной возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.