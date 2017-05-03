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Пенсионерка погибла в произошедшем накануне в Ижевске пожаре
Опубликована: Сегодня 14:12 Следователи начали проверку по факту пожара в Ленинском районе Ижевска, в котором погибла пожилая женщина. Возгорание произошло вчера, 2 мая, около 16 часов в одном из жилых домов на ул. Достоевского. В доме на тот момент находилась 64-летняя хозяйка – пенсионерка.
Дым увидел сын женщины, который проживал неподалеку. Он сообщил об этом в экстренную службу и вынес мать из дома, к тому времени уже не подававшую признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление продуктами горения, а причиной возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.
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