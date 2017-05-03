В ижевском гипермаркете фирменную птичку кормят дорогими продуктами

Опубликована: Сегодня 14:57



фото: vk.com/iggs18 фото: vk.com/iggs18

- Этот воробей у них домашнее животное, давно там обитает (Алла Андреева)- Мы с женой там недавно видели его он под макоронами обитал (Андрей Шарипков)Очевидно, воробей является постоянным жителем магазина и не прочь полакомиться дорогостоящими продуктами. Пользователи сети также отметили, что это очень знаково, ведь птичка является фирменным знаком торговой сети.