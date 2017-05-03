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В ижевском гипермаркете фирменную птичку кормят дорогими продуктами
Опубликована: Сегодня 14:57 Посетители ижевского гипермакета Ашан стали очевидцами забавного случая, как воробей прямо на прилавке клевал дорогостоящую красную рыбу. После опубликования фото в сети горожане стали писать, что и раньше видели упитанную птичку в других отделах.
- Этот воробей у них домашнее животное, давно там обитает (Алла Андреева)
- Мы с женой там недавно видели его он под макоронами обитал (Андрей Шарипков)
Очевидно, воробей является постоянным жителем магазина и не прочь полакомиться дорогостоящими продуктами. Пользователи сети также отметили, что это очень знаково, ведь птичка является фирменным знаком торговой сети.
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