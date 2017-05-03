В ижевском гипермаркете фирменную птичку кормят дорогими продуктами

Опубликована: Сегодня 14:57

фото: vk.com/iggs18
Посетители ижевского гипермакета Ашан стали очевидцами забавного случая, как воробей прямо на прилавке клевал дорогостоящую красную рыбу. После опубликования фото в сети горожане стали писать, что и раньше видели упитанную птичку в других отделах.

 - Этот воробей у них домашнее животное, давно там обитает (Алла Андреева)
 - Мы с женой там недавно видели его он под макоронами обитал (Андрей Шарипков)

Очевидно, воробей является постоянным жителем магазина и не прочь полакомиться дорогостоящими продуктами. Пользователи сети также отметили, что это очень знаково, ведь птичка является фирменным знаком торговой сети.
Загрузка...
Теги
Новый год/Рождество оружие Ижавто суд долг ДТП Интернет зоопарк свадьба Глазов выставка Владимир Путин МВД конкурс дети пенсия мода погода дороги прокуратура видео Малая Пурга ремонт банк занятость СМИ МЧС ГИБДД хоккей Балезино Ижевск Сарапул животные рейтинг Москва армия ветеран футбол депутат туризм полиция строительство музыка Александр Волков здоровье медицина творчество преступление Дмитрий Медведев штраф Игра образование природа Ува телевидение школа фестиваль праздник Госсовет УР торговля Воткинск убийство семья лес религия спортсмен молодежь Голливуд Россия финансы алкоголь пожар технологии правительство пристав звезда промышленность ИжГТУ выборы бизнес инвалид Можга самолет Украина США биатлон бюджет кино ГЖД Удмуртия ЖКХ транспорт физкультура наркотики безопасность траур Завьялово СКП вода терроризм
Все теги
Яндекс.Погода