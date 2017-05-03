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К Ижевску приближается гроза с сильными порывами ветра
Опубликована: Сегодня 15:40 Жителей Ижевска предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, в ближайшие часы ожидаются грозы с усилением западного ветра до 15-19 м/с. Сохранится такая погода до 22 часов 3 мая.
Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.
"На холодном фронте, который достиг западных районов республики, наблюдаются грозы. При грозах возможно усиление ветра. Будьте осторожны! А за фронтом более прохладная воздушная масса", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.