К Ижевску приближается гроза с сильными порывами ветра

Опубликована: Сегодня 15:40



фото: facebook.com/Алла Шумихина фото: facebook.com/Алла Шумихина

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности."На холодном фронте, который достиг западных районов республики, наблюдаются грозы. При грозах возможно усиление ветра. Будьте осторожны! А за фронтом более прохладная воздушная масса", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.