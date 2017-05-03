Житель Воронежа продал на запчасти арендованный в Удмуртии автомобиль

Опубликована: Сегодня 16:16

фото: kursktv.ru
Подозреваемый в крупном размере мошенничестве 31-летний ранее судимый житель Воронежа был задержан полицейскими из Удмуртии. Выяснилось, что в 2013 году он, находясь в Ижевске, взял в аренду автомобиль «Renauit». На этом автомобиле мужчина уехал в Воронеж, где продал его на запчасти. Ущерб, причиненный владельцу автомобиля, составил 720 тыс рублей.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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