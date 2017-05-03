Житель Воронежа продал на запчасти арендованный в Удмуртии автомобиль

Опубликована: Сегодня 16:16



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.